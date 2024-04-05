Окупанти зайшли до крайніх будинків Часового Яру - DeepState

Російська окупаційна армія зайшла до крайніх будинків у місті Часів Яр у Донецькій області. Ситуація східніше від цього населеного пункту важка.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Важка ситуація східніше Часового Яру, адже ворог зайшов до крайніх будинків. Також були штурми і на багатоповерхівки, але там ворогу не вдалося закріпитися", - наголошують аналітики.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку окупанти ведуть штурмові дії в Білогорівці та в районі Веселе-Виїмка. Тим часом ситуація в Іванівському трохи стабілізувалася. Росіяни зазнали "суттєвого ураження під час численних штурмів".

"Силам Оборони важко стримувати натиск противника, який має таку перевагу у живій силі", - додали в DeepState.

Нагадаємо, днями аналітики проєкту DeepState заявили, що росіяни зайшли на важливі висоти Часового Яру. Вихід на ці позиції дають окупантам "оперативний простір для подальшого просування, вогневий контроль, тому що ця висота покриває дуже велику область огляду".

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