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Військовий аеродром в Ростові атакували дрони: скільки літаків там було

Військовий аеродром в Ростові атакували дрони: скільки літаків там було

Наслідки ударів по аеродрому

Росіяни не згадують про атаку по аеродрому, а тільки згадуть про збиті безпілотники.

Вночі безпілотники атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовської області. Російські сили ППО нібито знищили понад 40 цілей.

Аналітики повідомляють, що майже 30 літаків окупантів могли перебувати на аеродромі в Морозівську, який вночі атакували БпЛА.

За його даними, в момент атаки на аеродромі перебували 26 Су-34 і три Су-30/35.

Нагадаємо, у російському місті Морозовськ, Ростовська область, вночі 5 квітня пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомили про атаку на місцевий аеродром.
Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів.

Також повідомляється, що у деяких районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Місцеві розповідають, що перші вибухи почали лунати близько півночі саме на місцевому аеродромі.

Морозовськ – військовий аеродром в Ростовській області РФ, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ).

Більше про атаки по російських аеродромах читайте в новині.

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