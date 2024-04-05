Військовий аеродром в Ростові атакували дрони: скільки літаків там було

Росіяни не згадують про атаку по аеродрому, а тільки згадуть про збиті безпілотники.

Вночі безпілотники атакували військовий аеродром Морозовськ у Ростовської області. Російські сили ППО нібито знищили понад 40 цілей.

Аналітики повідомляють, що майже 30 літаків окупантів могли перебувати на аеродромі в Морозівську, який вночі атакували БпЛА.

За його даними, в момент атаки на аеродромі перебували 26 Су-34 і три Су-30/35.

*Update*

MOROZOVSK AIR BASE

0.5m from today, BEFORE (~11:51 UTC, 4 Apr 2024) the UAV attack on the airfield.



Plenty of targets, let's see what the BDA is tomorrow⬇️



26x Su-34 Fullback

3x Su-30 / 35



Image quality wasn't the best so happy for any corrections. pic.twitter.com/VXzauVBST1 — MT Anderson (@MT_Anderson) April 5, 2024

Нагадаємо, у російському місті Морозовськ, Ростовська область, вночі 5 квітня пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці повідомили про атаку на місцевий аеродром.

Очевидці повідомляють про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів.

Також повідомляється, що у деяких районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Місцеві розповідають, що перші вибухи почали лунати близько півночі саме на місцевому аеродромі.

Морозовськ – військовий аеродром в Ростовській області РФ, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ).

Більше про атаки по російських аеродромах читайте в новині.

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