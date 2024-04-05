Военный аэродром в Ростове атаковали дроны: сколько самолетов там было

Россияне не упоминают об атаке по аэродрому, а только говорят о сбитых беспилотниках.
Ночью беспилотники атаковали военный аэродром Морозовск в Ростовской области. Российские силы ПВО якобы уничтожили более 40 целей.
Аналитики сообщают, что почти 30 самолетов оккупантов могли находиться на аэродроме в Морозовске, который ночью атаковали БпЛА.
По его данным, в момент атаки на аэродроме находились 26 Су-34 и три Су-30/35.
*Update*— MT Anderson (@MT_Anderson) 5 апреля 2024
МОРОЗОВСКИЙ AIR BASE
0.5m from today, BEFORE (~11:51 UTC, 4 Apr 2024) UAV нападение на полях.
Plenty of targets, let's see what the BDA is tomorrow⬇️
26x Su-34 Fullback
3x Su-30/35
Image quality wasn't best so happy for any corrections. pic.twitter.com/VXzauVBST1
Напомним, в российском городе Морозовск, Ростовская область, ночью 5 апреля раздалась серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке на местный аэродром.
Очевидцы сообщают о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов.
Также сообщается, что в некоторых районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Местные рассказывают, что первые взрывы начались около полуночи именно на местном аэродроме.
Морозовск – военный аэродром в Ростовской области РФ, расположенный в 3 км к юго-западу от города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75 392 Министерства обороны РФ).
Больше об атаках по российских аэродромах читайте в новости.
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