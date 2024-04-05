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Военный аэродром в Ростове атаковали дроны: сколько самолетов там было

Военный аэродром в Ростове атаковали дроны: сколько самолетов там было

Последствия ударов по аэродрому

Россияне не упоминают об атаке по аэродрому, а только говорят о сбитых беспилотниках.

Ночью беспилотники атаковали военный аэродром Морозовск в Ростовской области. Российские силы ПВО якобы уничтожили более 40 целей.

Аналитики сообщают, что почти 30 самолетов оккупантов могли находиться на аэродроме в Морозовске, который ночью атаковали БпЛА.

По его данным, в момент атаки на аэродроме находились 26 Су-34 и три Су-30/35.

Напомним, в российском городе Морозовск, Ростовская область, ночью 5 апреля раздалась серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке на местный аэродром.
Очевидцы сообщают о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов.

Также сообщается, что в некоторых районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Местные рассказывают, что первые взрывы начались около полуночи именно на местном аэродроме.

Морозовск – военный аэродром в Ростовской области РФ, расположенный в 3 км к юго-западу от города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75 392 Министерства обороны РФ).

Больше об атаках по российских аэродромах читайте в новости.

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