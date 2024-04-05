Свитолина и Калинина синхронно не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Элина уступила Элизе Мертенс, а Ангелина не справилась с Дарьей Касаткиной.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина проиграли свои матчи третьего раунда на турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

Свитолина потерпела поражение от бельгийки Элизе Мертенс, а Калинина уступила "нейтральной" россиянке Дарье Касаткиной, публично осудившей войну РФ против Украины.

Матч Свитолиной и Мертенс длился 1 час 7 минут и завершился поражением Элины со счетом 4:6, 1:6.

Калинина и Касаткина провели на корте 1 час 25 минут. Ангелина проиграла со счетом 1:6, 4:6.

Таким образом, все украинки выбыли из одиночного разряда соревнований в Чарльстоне. Ранее второй круг не смогли преодолеть Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

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