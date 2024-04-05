В США высказались о "дружбе" России и Китая

Агрессор Россия и Китай – самостоятельно решают, с кем им сотрудничать. Впрочем, Соединенные Штаты Америки следят за ситуацией, а также партнерством Москвы и Пекина.

Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

"Каждая из наций суверенная нация. Они будут принимать решение о том, с кем им сотрудничать, а с кем нет", — подчеркнул он.

По словам Райдера, проблемы возникают, когда сотрудничество сторон перестает в злонамеренную деятельность. Поэтому Вашингтон в дальнейшем будет следить за "дружбой" между Москвой и Пекином.

"Там, где это становится проблемой, мы начинаем видеть злонамеренную деятельность в плане предоставления России, например, возможностей, которые она потом в свою очередь использует для нападения на Украину. Поэтому опять же мы будем продолжать внимательно следить за этим", — заявил спикер Пентагона.

Напомним, спикер МИД Китая Ван Вэньбинь сделал скандальное заявление о войне в Украине. Пекин считает, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и проигравших и призывает не дискредитировать его "обычные" отношения с Россией.

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