В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

У суботу, 20 квітня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів балістикою.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ПС інформувало про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження армією РФ.

Актуальна мапа повітряних тривог станом на 10:30 суботи, 20 квітня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.