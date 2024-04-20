Росіяни вдарили балістикою по Одесі: що відомо

Крім того, дві ракети збила ППО.

Зранку 20 квітня під час повітряної тривоги армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Одесі. Окупанти вдарили по місту балістичним озброєнням з анексованого Криму.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на світанку російські війська спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі знищили в акваторії Чорного моря.

Військові наголошують, що росіяни не припиняють системний ракетний терор півдня України. Крім Одеси, під удар РФ вночі потрапило Запоріжжя. Місто також атакували балістикою.

Як повідомлялося, в Одесі від самого ранку гриміли вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

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