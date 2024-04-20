Россияне ударили баллистикой по Одессе: что известно

Кроме того, две ракеты сбила ПВО.

Утром 20 апреля во время воздушной тревоги армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Одессе. Оккупанты ударили по городу баллистическим вооружением из аннексированного Крыма.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Поражён инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Кроме того, с рассветом российские войска направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесщине. Обе цели уничтожили в акватории Черного моря.

Военные подчеркивают, что россияне не прекращают системный ракетный террор юга Украины. Кроме Одессы под удар РФ ночью попало Запорожье. Город также атаковали баллистики.

Как сообщалось, в Одессе с самого утра гремели взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

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