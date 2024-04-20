У суботу, 20 квітня, під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Сирени в регіоні лунають від 09:13.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та моніторингові чати.

"У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

До слова, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Наразі "почервоніли" південні, східні та частково центральні регіони.

Нагадаємо, напередодні вночі РФ масовано вдарила ракетами по Дніпру і області. Частину повітряних цілей збито. Але сталися влучання в обласному центрі, Кривому Розі, Павлограді та у Синельниковому. Загалом нічний удар росіян забрав життя восьми осіб. Серед жертв є двоє дітей.

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