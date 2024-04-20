"Це була помилкова норма": нардеп прокоментував проблему демобілізації в Україні

У другому читанні профільний комітет прибрав ключовий пункт – демобілізацію.
Попри те, що у першочерговому тексті законопроєкту виносилося питання демобілізації, ніхто з військово-політичного керівництва її не обіцяв.
Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю "Телеграфу".
"Те, що вона була, не означає, що її хтось обіцяв. Це, очевидно, була помилкова норма, вона була звідти прибрана. А чому вона була помилкова, це абсолютно зрозуміло. Щоб когось демобілізувати, ти маєш когось мобілізувати. Воно не буває в інший спосіб. І тому, поки ти не знаєш напевне, що у тебе армія забезпечена особовим складом, ти ніяких обіцянок щодо демобілізації давати права не маєш", - каже Потураєв.
Також, за його словами, те, що туди намагалися завести норму про 36 місяців або 48 місяців, це абсолютно неприпустима помилка.
"Тому що абсолютно не має значення, що ви там написали про додаткову нормативку від Кабміну, від Міністерства оборони, від Генерального штабу, людям це все байдуже. Люди побачили б 36 або 48 місяців і почали б вимагати реалізацію свого права", - додав він.
Тим часом полковник СБУ Роман Костенко вважає, що постійні ротації особового складу на передовій стимулювали б 70-80% військових повернутися на фронт після демобілізації.
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