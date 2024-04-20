"Це була помилкова норма": нардеп прокоментував проблему демобілізації в Україні

Попри те, що у першочерговому тексті законопроєкту виносилося питання демобілізації, ніхто з військово-політичного керівництва її не обіцяв.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю "Телеграфу".

"Те, що вона була, не означає, що її хтось обіцяв. Це, очевидно, була помилкова норма, вона була звідти прибрана. А чому вона була помилкова, це абсолютно зрозуміло. Щоб когось демобілізувати, ти маєш когось мобілізувати. Воно не буває в інший спосіб. І тому, поки ти не знаєш напевне, що у тебе армія забезпечена особовим складом, ти ніяких обіцянок щодо демобілізації давати права не маєш", - каже Потураєв.

Також, за його словами, те, що туди намагалися завести норму про 36 місяців або 48 місяців, це абсолютно неприпустима помилка.

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"Тому що абсолютно не має значення, що ви там написали про додаткову нормативку від Кабміну, від Міністерства оборони, від Генерального штабу, людям це все байдуже. Люди побачили б 36 або 48 місяців і почали б вимагати реалізацію свого права", - додав він.

Тим часом полковник СБУ Роман Костенко вважає, що постійні ротації особового складу на передовій стимулювали б 70-80% військових повернутися на фронт після демобілізації.

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