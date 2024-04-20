"Это была ошибочная норма": нардеп прокомментировал проблему демобилизации в Украине

Несмотря на то, что в первоочередном тексте законопроекта выносился вопрос демобилизации, никто из военно-политического руководства ее не обещал.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в интервью "Телеграфу".

"То, что она была, не означает, что ее кто-то обещал. Это, очевидно, была ошибочная норма, она была оттуда убрана. А почему она была ошибочна, это абсолютно понятно. Чтобы кого-то демобилизовать, ты должен кого-то мобилизовать. Оно не бывает иным образом. И потому, пока ты не знаешь наверняка, что у тебя армия снабжена личным составом, ты никаких обещаний по демобилизации давать права не имеешь ", — говорит Потураев.

Также, по его словам, то, что туда пытались завести норму о 36 или 48 месяцах, это абсолютно недопустимая ошибка.

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" Потому что абсолютно неважно, что вы там написали о дополнительной нормативке от Кабмина, от Министерства обороны, от Генерального штаба, людям это все равно. Люди увидели бы 36 или 48 месяцев и потребовали бы реализации своей права", — добавил он. .

Между тем , полковник СБУ Роман Костенко считает, что постоянные ротации личного состава на передовой стимулировали бы 70-80% военных вернуться на фронт после демобилизации.

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