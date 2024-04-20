Кремль розхитує ситуацію в Молдові – ISW про плани РФ

Росія хоче запобігти вступу Молдови до ЄС або ж виправдати майбутні операції проти країни.
Молдовські діячі з проросійською позицією продовжують висувати умови, щоб виправдати можливу майбутню російську агресію в Молдові, оскільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв Молдову з Україною та Вірменією. Так, народні збори Гагаузії – проросійського автономного регіону в Молдові, 19 квітня звернулися до парламенту Молдови з проханням надати російській мові особливий правовий статус мови міжнаціонального спілкування в Молдові.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
Пов’язана з Кремлем губернаторка Гагаузії Євгенія Гуцул у заяві кремлівському агентству ТАСС заявила, що уряд Молдови є "русофобським" і чинить опір цій ініціативі.
"Звернення гагаузів, ймовірно, є частиною зусиль Кремля встановити інформаційні умови, щоб звинуватити Молдову в дискримінації російськомовних і виправдати майбутню російську агресію в Молдові як необхідну для захисту "співвітчизників Росії за кордоном". Лавров заявив під час радіоінтерв’ю російським ЗМІ 19 квітня, що Захід змусив президента Молдови Маю Санду "відкрито втягнути Молдову до НАТО, прямо або через об’єднання з Румунією", і що Захід зробив те саме з президентом України Володимиром Зеленським", - пишуть в ISW.
Лавров також розкритикував кроки Молдови та Вірменії на Захід і закликав їх переглянути свої рішення, стверджуючи, що "Захід змусить своїх громадян воювати у можливій майбутній війні проти Росії".
Офіційні особи РФ нещодавно заявили, що Захід "втягує" південнокавказький регіон у "геополітичне протистояння" між Росією та Заходом, і відкрито погрожували Вірменії.
"Порівняння Лавровим уряду Молдови з урядом Вірменії та України, ймовірно, є мовчазною загрозою. ISW продовжує оцінювати, що Кремль, ймовірно, намагається дестабілізувати молдовське суспільство, атакувати демократичний уряд Молдови та перешкодити вступу Молдови до Європейського Союзу", - резюмували аналітики.
Нагадаємо, президентка Мая Санду відповіла, чи готова Молдова до війни з Росією.
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