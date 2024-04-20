Кремль розхитує ситуацію в Молдові – ISW про плани РФ

Росія хоче запобігти вступу Молдови до ЄС або ж виправдати майбутні операції проти країни.

Молдовські діячі з проросійською позицією продовжують висувати умови, щоб виправдати можливу майбутню російську агресію в Молдові, оскільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв Молдову з Україною та Вірменією. Так, народні збори Гагаузії – проросійського автономного регіону в Молдові, 19 квітня звернулися до парламенту Молдови з проханням надати російській мові особливий правовий статус мови міжнаціонального спілкування в Молдові.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Пов’язана з Кремлем губернаторка Гагаузії Євгенія Гуцул у заяві кремлівському агентству ТАСС заявила, що уряд Молдови є "русофобським" і чинить опір цій ініціативі.

"Звернення гагаузів, ймовірно, є частиною зусиль Кремля встановити інформаційні умови, щоб звинуватити Молдову в дискримінації російськомовних і виправдати майбутню російську агресію в Молдові як необхідну для захисту ​​"співвітчизників Росії за кордоном". Лавров заявив під час радіоінтерв’ю російським ЗМІ 19 квітня, що Захід змусив президента Молдови Маю Санду "відкрито втягнути Молдову до НАТО, прямо або через об’єднання з Румунією", і що Захід зробив те саме з президентом України Володимиром Зеленським", - пишуть в ISW.

Лавров також розкритикував кроки Молдови та Вірменії на Захід і закликав їх переглянути свої рішення, стверджуючи, що "Захід змусить своїх громадян воювати у можливій майбутній війні проти Росії".

Офіційні особи РФ нещодавно заявили, що Захід "втягує" південнокавказький регіон у "геополітичне протистояння" між Росією та Заходом, і відкрито погрожували Вірменії.

"Порівняння Лавровим уряду Молдови з урядом Вірменії та України, ймовірно, є мовчазною загрозою. ISW продовжує оцінювати, що Кремль, ймовірно, намагається дестабілізувати молдовське суспільство, атакувати демократичний уряд Молдови та перешкодити вступу Молдови до Європейського Союзу", - резюмували аналітики.

Нагадаємо, президентка Мая Санду відповіла, чи готова Молдова до війни з Росією.

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