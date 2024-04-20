В Днепре раздались взрывы

В субботу, 20 апреля, во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Сирены в регионе раздаются с 09:13.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

"В пригороде Днепра слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении медиа.

К слову, воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Пока "покраснели" южные, восточные и частично центральные регионы.

Напомним, накануне ночью РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области. Часть воздушных целей сбита. Но произошло попадание в областном центре, Кривом Роге, Павлограде и в Синельниково. В общей сложности ночной удар россиян унес жизни восьми человек. Среди жертв двое детей.

Читайте также: