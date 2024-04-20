Британська розвідка назвала, чим збили російський Ту-22М3

Росія 19 квітня здійснила чергові авіаудари з використанням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 по цілях на півдні України. Однак ця операція завершилася для окупантів втратою одного літака.

Українські системи ППО вперше збили російський стратегічний бомбардувальник. Таким чином, станом на сьогодні Росія зазнала втрат щонайменше 100 бойових літаків.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

Так, 19 квітня 2024 року Росія здійснила авіаудари з використанням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Цілями націмовірніше були об'єкти на півдні України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що збило один з бомбардувальників, а в мережі з'явилися повідомлення про те, що один зі стратегічних бомбардувальників втратив керування в повітрі, а потім впав у полі.

Після цього міністерство оборони Росії підтвердило, що один стратегічний бомбардувальник розбився і що пошуково-рятувальна місія триває, але не визнало збиття літака.

"Однак, майже точно, що повідомлення про використання ракети С-200 (SA-5) є точними, і що це була ще одна успішна операція України проти російських ВПС. Ця система, ймовірно, є тією ж установкою, що була використана для збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення A-50 23 лютого 2024 року", - заявили у розвідці Британії.

Знищення російського Ту-22МЗ 19 квітня: що відомо

В ніч проти 19 квітня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами та БпЛА типу "Shahed". Вже зранку стало відомо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом з ГУР МОУ вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей борт є носієм крилатих ракет типу Х-22, якими ворог атакує мирні українські міста.

ГУР і Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ліквідація відбулася під час виконання літаком бойового завдання. Інший ворожий літак, який прямував за ним, був змушений розвернутися.

Читайте також: