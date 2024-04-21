Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

Для этой атаки Израиль мог привлечь беспилотники и по меньшей мере одну ракету, выпущенную из самолета.

Армия Израиля нанесла удар по территории Ирана – это стало ответом на массированную иранскую ракетную атаку. Израильские военные попали по военной базе в провинции Исфахан.

Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается, детали атаки журналистам издания рассказали на условиях анонимности западные и иранские официальные лица. В результате удара был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства.

Для этой атаки Израиль мог привлечь беспилотники и по меньшей мере одну ракету, выпущенную из самолета. Два иранских чиновника заявили, что военные не обнаружили ничего, что входило в воздушное пространство страны в пятницу, включая беспилотники, ракеты или самолеты.

Военные эксперты рассказали, что власти Ирана гордились приобретенными в России системами С-300. На военных парадах пусковые установки увешивали портретами и цитатами аятоллы Хаменеи.

Напомним, что Иран и Израиль могли заключить тайное соглашение.

Читайте также: