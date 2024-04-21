"Борнмут" с Забарным проиграл "Астон Вилле" в поединке АПЛ (видео)

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного в гостях уступил "Астон Вилле" в поединке 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершилась со счетом 3:1 .

"Вишни" вышли вперед на 31-й минуте матча – Доминик Соланке реализовал пенальти.

Перед свистком на перерыв команда Унаи Эмери отыгралась – на 45+1-й минуте отличился Морган Роджерс.

Во втором тайме хозяева сумели дожать соперника. На 57-й минуте "львы" повели в счете усилиями Муссы Диаби, а на 78-й минуте преимущество своей команды закрепил Леон Бейли.

Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и отыграл полный матч, заработав желтую карточку во втором тайме. 21-летний украинец не пропустил ни минуты в 33 поединках своей команды в АПЛ в этом сезоне.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Астон Вилла" (66 очков) занимает четвертое место в АПЛ и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, опережая на 6 баллов "Тоттенхэм", который имеет две игры в запасе. "Борнмут" (42 пункта) остался на 13-й позиции.

В следующем матче АПЛ команда Забарного 24 апреля на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном", "Астон Вилла" 27 апреля примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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