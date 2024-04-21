Миколенко помог "Эвертону" одержать важную победу в борьбе за выживание в АПЛ (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко победил "Ноттингем" в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле закончился со счетом 2:0 .

Команда Шона Дайча забила в ворота соперника по голу в каждом из таймов. На 29-й минуте счет во встрече открыл сенегальский полузащитник "ирисок" Идрисса Гуе. Миколенко также принял участие в результативной атаке.

На 76-й минуте мерсисайдский клуб удвоил свое преимущество – точный удар нанес английский хавбек Дуайт Макнил.

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и отыграл полный матч.

Обзор матча "Эвертон" – "Ноттингем"

После победы над прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в АПЛ "ириски" (30 очков) занимают 16-е место в турнирной таблице. Отрыв команды Миколенко от зоны вылета вырос до 5 баллов. "Ноттингем" (26 пунктов) остался на 17-й позиции и лишь на одно очко опережает идущий 18-м "Лутон".

В следующем матче английского чемпионата "Эвертон" 24 апреля примет "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби, а "Ноттингем" 28 апреля дома встретится с "Манчестер Сити".

Читайте также:

"Арсенал" без Зинченко одолел "Вулверхэмптон" и возглавил турнирную таблицу АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" вырвал победу над "Челси" с Мудриком и прошел в финал Кубка Англии (видео)

"Брентфорд" с Ярмолюком уничтожил "Лутон" и отдалился от зоны вылета АПЛ (видео)