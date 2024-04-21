"Борнмут" із Забарним програв "Астон Віллі" в поєдинку АПЛ (відео)

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного в гостях поступився "Астон Віллі" в поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершилася з рахунком 3:1 .

"Вишні" вийшли вперед на 31-й хвилині матчу – Домінік Соланке реалізував пенальті.

Перед свистком на перерву команда Унаї Емері відігралася – на 45+1-й хвилині відзначився Морган Роджерс.

У другому таймі господарі зуміли дотиснути суперника. На 57-й хвилині "леви" повели в рахунку зусиллями Мусси Діабі, а на 78-й хвилині перевагу своєї команди закріпив Леон Бейлі.

Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" і відіграв повний матч, заробивши жовту картку в другому таймі. 21-річний українець не пропустив жодної хвилини у 33 поєдинах своєї команди в АПЛ цього сезону.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Астон Вілла" (66 очок) посідає четверте місце в АПЛ і продовжує боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон, випереджаючи на 6 балів "Тоттенгем", який має дві гри в запасі. "Борнмут" (42 пункти) залишився на 13-й позиції.

У наступному матчі АПЛ команда Забарного 24 квітня на виїзді зіграє з "Вулвергемптоном", "Астон Вілла" 27 квітня прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

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