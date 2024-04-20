Иран и Израиль могли заключить тайное соглашение – военный эксперт

Военный эксперт из Мюнхенского университета рассказал о возможном секретном договоре Ирана и Израиля.
Военный эксперт из Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала допускает, что Иран и Израиль могли заключить тайное соглашение.
Об этом он рассказал Bild.
По мнению эксперта, страны заключили соглашение о масштабах ответной атаки Израиля после удара Ирана по территории страны 14 апреля.
"Возможно, на заднем плане происходило многого такого, о чем мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем", — отметил Карло Масала.
Военный эксперт также предполагает, что в рамках такого соглашения иранцы, например, "неофициально согласились на очень маленький ограниченный удар" и пообещали, что "не пойдут на эскалацию".
Напомним, Иран в ночь на 14 апреля нанес масштабный удар по Израилю дронами и ракетами.
Утром 19 апреля израильский беспилотник нанес удар по военно-воздушным силам Ирана.
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