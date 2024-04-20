Іран та Ізраїль могли укласти таємну угоду – військовий експерт

Військовий експерт із Мюнхенського університету розповів про можливий таємний договір Ірану та Ізраїлю.

Військовий експерт із Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала допускає, що Іран та Ізраїль могли укласти таємну угоду.

Про це він розповів Bild.

На думку експерта, країни уклали угоду про масштаби атаки у відповідь Ізраїлю після удару Ірану по території країни 14 квітня.

"Можливо, на задньому плані відбувалося багато такого, про що ми не знаємо і, можливо, ніколи не дізнаємося", - зауважив Карло Масала.

Військовий експерт також припускає, що в рамках такої угоди іранці, наприклад, "неофіційно погодилися на дуже маленький, обмежений удар" і пообіцяли, що "не підуть на ескалацію".

Нагадаємо, Іран у ніч проти 14 квітня здійснив масштабний удар по Ізраїлю дронами та ракетами.

Вранці 19 квітня ізраїльський безпілотник завдав удару по військово-повітряних силах Ірану.

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