Динамо – Полісся: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 25-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 21 квітня, київське "Динамо" та житомирське "Полісся" зустрінуться в матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 18:00.

Перед початком туру "біло-сині" з 51 очком після 23 зіграних матчів посідають друге місце в УПЛ. Команда Олександра Шовковського на 4 бали відстає від лідера "Шахтаря".

Житомирський клуб розташовується на шостій позиції чемпіонату України, набравши 39 очок за 24 поєдинки.

Пряма трансляція матчу "Динамо" – "Полісся" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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