"Колос" переміг "Ворсклу" та перервав шестиматчеву безвиграшну серію в УПЛ (відео)

Ковалівський клуб двічі вразив ворота полтавців після перерви.
"Колос" на виїзді обіграв "Ворсклу" в матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 0:2.
Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Після перерви гості вийшли вперед – на 53-й хвилині відзначився Денис Безбородько.
Наприкінці матчу ковалівці зняли питання щодо переможця. На 87-й хвилині Владислав Велетень забив другий гол у ворота полтавської команди.
Огляд матчу "Ворскла" – "Колос"
Таким чином, "Колос" перервав свою шестиматчеву серію без перемог в УПЛ. Ковалівський клуб з 28 очками піднявся на 10-те місце у турнірній таблиці.
"Ворскла" довела свою безвиграшну серію в чемпіонаті України до п'яти поєдинків. Полтавці з 30 балами посідають сьому позицію.
У наступному турі "Ворскла" 29 квітня на виїзді зіграє з "Поліссям". Днем раніше "Колос" прийме "Олександрію".
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