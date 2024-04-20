"Колос" переміг "Ворсклу" та перервав шестиматчеву безвиграшну серію в УПЛ (відео)

"Колос" на виїзді обіграв "Ворсклу" в матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 0:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Після перерви гості вийшли вперед – на 53-й хвилині відзначився Денис Безбородько.

Наприкінці матчу ковалівці зняли питання щодо переможця. На 87-й хвилині Владислав Велетень забив другий гол у ворота полтавської команди.

Огляд матчу "Ворскла" – "Колос"

Таким чином, "Колос" перервав свою шестиматчеву серію без перемог в УПЛ. Ковалівський клуб з 28 очками піднявся на 10-те місце у турнірній таблиці.

"Ворскла" довела свою безвиграшну серію в чемпіонаті України до п'яти поєдинків. Полтавці з 30 балами посідають сьому позицію.

У наступному турі "Ворскла" 29 квітня на виїзді зіграє з "Поліссям". Днем раніше "Колос" прийме "Олександрію".

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