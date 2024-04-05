Тест: проверьте свою внимательность с помощью этих картинок

Тест-картинки для проверки и тренировки внимательности
Иногда самые очевидные вещи остаются незамеченными. И это не зависит от остроты зрения. Вот почему необходимо тренировать свою внимательность. Натренированная внимательность поможет видеть детали и многое важное, что мы часто пропускаем в жизни.
Предлагаем тесты картинки, которые помогут понять, насколько вы внимательны. А если не очень, потренировать эту способность.
Нужно только внимательно посмотреть, чтобы ничего от вас не ускользнуло. И лучше это сделать быстро. Если не получается найти нужную вещь, деталь, сосредоточиться еще раз и наконец подсмотреть ответ.
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В каком слове «комфорт» допущена ошибка
Ответ увидим здесь:
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Внимательно посмотрите и найдите, где спряталось число 120
Тест не прямолинеен, как думают, ответ вот здесь:
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Найдите руку, которая не хочет быть «как все»
Находим, где спряталась рука:
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У некоторых нулей выросли хвосты, посчитайте, сколько их
А вот и помощь в поисках:
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Цвета какого светофора находятся не по порядку
А вот и неправильный светофор:
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