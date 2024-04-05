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Тест: проверьте свою внимательность с помощью этих картинок

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Тест: проверьте свою внимательность с помощью этих картинок

Тест на внимательность

Тест-картинки для проверки и тренировки внимательности

Иногда самые очевидные вещи остаются незамеченными. И это не зависит от остроты зрения. Вот почему необходимо тренировать свою внимательность. Натренированная внимательность поможет видеть детали и многое важное, что мы часто пропускаем в жизни.

Предлагаем тесты картинки, которые помогут понять, насколько вы внимательны. А если не очень, потренировать эту способность.

Нужно только внимательно посмотреть, чтобы ничего от вас не ускользнуло. И лучше это сделать быстро. Если не получается найти нужную вещь, деталь, сосредоточиться еще раз и наконец подсмотреть ответ.

  • В каком слове «комфорт» допущена ошибка

В каком слове сделана ошибка / ©
В каком слове сделана ошибка

Ответ увидим здесь:

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  • Внимательно посмотрите и найдите, где спряталось число 120

найдите число 120 / ©
найдите число 120

Тест не прямолинеен, как думают, ответ вот здесь:

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  • Найдите руку, которая не хочет быть «как все»

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Находим, где спряталась рука:

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  • У некоторых нулей выросли хвосты, посчитайте, сколько их

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А вот и помощь в поисках:

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  • Цвета какого светофора находятся не по порядку

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А вот и неправильный светофор:

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