США могут направить в Украину дополнительных военных советников — Politico

Количество персонала в ODC не раскрывается из соображений безопасности.
Соединенные Штаты считают, что Россия набирает обороты в двухлетней агрессии против Украины, поэтому Вашингтон может направить дополнительных военных советников в посольство в Киеве.
Об этом пишет Politico.
Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевую роль, а будут консультировать украинцев для поддержки ВСУ.
"В течение всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве", — сказал Райдер.
Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, небоевые.
"В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, оно встроено в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальное посольство", — заявил Райдер.
Анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления – наблюдение за вооружением, которое будет направлено в Украину.
"Дополнительные войска будут поддерживать усилия по материально-техническому обеспечению и надзору за оружием, которое США отправляют Украине. Новый контингент также поможет украинским военным с обслуживанием вооружения", — сообщили источники.
Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.
"Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства. Пока неясно, сколько дополнительных американских военнослужащих будет в конечном итоге направлено в Украину. Но их количество может возрасти до 60", — заявили источники.
Напомним, ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует выпускать в Украине танки Panther.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия под Авдеевкой пошла в один из самых больших танковых штурмов за всю войну.
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