США можуть направити до України додаткових військових радників - Politico

Кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.

Сполучені Штати вважають, що Росія набирає обертів у дворічній агресії проти України, тому Вашингтон може направити додаткових військових радників до посольства у Києві.

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Про це пише Politico.

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що радники не виконуватимуть бойової ролі, а будуть консультувати українців для підтримки ЗСУ.

"Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві", - сказав Райдер.

Райдер додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.

"В Управлінні оборонної співпраці працюють виключно співробітники Міністерства оборони, вона вбудована в посольство США, підкоряючись начальнику місії, як і решта посольства", - заявив Райдер.

Анонімні джерела повідомили Politico, що завдання Управління - спостереження за озброєнням, яке буде направлене до України.

"Додаткові війська підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння", - повідомили джерела.

Два американські чиновники заявили, що ODC буде забезпечувати безпеку посольства. Їхня кількість може досягати 60.

"Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд та забезпечувати безпеку посольства. Поки що неясно, скільки додаткових американських військовослужбовців зрештою буде направлено в Україну. Але їх кількість може зрости до 60", - заявили джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall планує випускати в Україні танки Panther.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія під Авдіївкою пішла в один із найбільших танкових штурмів за всю війну.

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