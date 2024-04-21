Шмигаль розповів, куди піде допомога від США

Загальний обсяг допомоги – майже 61 млрд доларів.
Голова уряду України Денис Шмигаль розповів, куди будуть направлені кошти від Сполучених Штатів, у разі затвердження Сенатом законопроєкту про допомогу Україні на майже $61 млрд.
Про це голова уряду написав на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що з загальної допомоги 49,9 мільярдів піде на оборонні видатки.
"Загальний обсяг допомоги – майже 61 млрд доларів:
- 49,9 млрд – оборонні видатки
- 7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка
- 1,57 млрд – економічна допомога
- 400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування".
Прем’єр підкреслив, що Україна очікує на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.
"Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", – додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сенаті заявили, що голосування за законопроєкт про допомогу Україні відбудеться у вівторок, 23 квітня.
Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден прокоментував голосування за допомогу Україні у Конгресі.
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