Шмыгаль рассказал, куда пойдет помощь от США

Общий объем помощи – почти 61 млрд долларов.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал, куда будут направлены средства от Соединенных Штатов, в случае утверждения Сенатом законопроекта о помощи Украине почти $61 млрд.
Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что из общей помощи 49,9 миллиарда уйдет на оборонные расходы.
"Общий объем помощи – почти 61 млрд долларов:
- 49,9 млрд – оборонные расходы
- 7,8 млрд – потенциальная бюджетная поддержка
- 1,57 млрд – экономическая помощь
- 400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование".
Премьер подчеркнул, что Украина ожидает успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в ближайшие дни.
"Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в том числе дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании самых приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего, критической инфраструктуры", – добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате заявили, что голосование за законопроект о помощи Украине состоится во вторник, 23 апреля.
Кроме того, мы ранее сообщали, что президент США Джо Байден прокомментировал голосование за помощь Украине в Конгрессе.
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