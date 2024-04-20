Путин должен проиграть: Зеленский назвал главную цель помощи США

Украинский лидер выразил надежду, что рассмотрение законопроекта в Сенате США и направление президенту Байдену будут достаточно скорыми.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал голосование Палаты представителей США, в ходе которого было принято решение о пакете американской поддержки для украинского государства почти на 61 млрд долларов и назвал главную цель, на которую будут потрачены средства.

Во время традиционного вечернего обращения в субботу, 20 апреля, он поблагодарил всех, кто поддержал эту помощь голосованием, лично спикеру Майку Джонсону и, по словам президента, “всем американским сердцам, которые, как и мы в Украине, чувствуют, что российское зло точно не должно выигрывать”.

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Зеленский подчеркнул, что этот пакет помощи очень весом и его "почувствуют и наши воины на передовой, и наши города и села, которые страдают от российского террора".

Украинский лидер выразил надежду, что рассмотрение законопроекта в Сенате США и направление президенту Байдену будут достаточно скорыми.

“Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет зарыть в руинах. Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство. Именно такое американское лидерство жизненно важно для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов. Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть”, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех всех представителей нашего государства, всех дипломатов, работающих ради увеличения поддержки Украины, всех представителей общественного сектора, каждого волонтера, который работает, и всех друзей Украины.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на 61 млрд долларов.

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