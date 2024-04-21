У НАТО прокоментували голосування у Палаті представників за допомогу Україні

Це рішення зміцнить не тільки безпеку в Європі, але у Північній Америці.

Рішення Палати представників США щодо ухвалення змістовного пакета допомоги для України підвищить потенціал України захистити свої території від російських загарбників.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що це рішення зміцнить не тільки безпеку в Європі, але у Північній Америці.

"Я вітаю, що Палата представників США ухвалила великий новий пакет допомоги для України. Україна використовує зброю, що надається союзниками по НАТО, щоб знищувати військовий потенціал Росії. Це створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сенаті заявили, що голосування за законопроєкт про допомогу Україні відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден прокоментував голосування за допомогу Україні у Конгресі.

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