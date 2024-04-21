На Сумщині зафіксували 283 вибухи

Протягом дня росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 283 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (23 вибухи), мінометів (8 вибухів). Також були обстріли FPV-дроном (2 вибухи) та з ворожого БпЛА скинуто 2 снаряди типу ВОГ.

Великописарівська громада: здійснено артобстріли (31 вибух), мінометні обстріли (15 вибухів).

Миколаївська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (24 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (14 вибухів), артилерії (5 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та обстріл з FPV-дрону (1 вибух).

Білопільська громада: 38 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометні обстріли (26 вибухів), з ворожого БпЛА здійснено скид боєприпас типу «ВОГ».

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення житель громади.

Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (8 вибухів), обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та міномету (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено артобстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи) та атаки ворожих FPV дрони (2 вибухи).

Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: з території РФ здійснено скид ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 2 вибухи з міномету.

Шосткинська громада: з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 квітня 2024 року у Сумах пролунала низка вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили по Одещині, в результаті чого постраждала 3-річна дитина.

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