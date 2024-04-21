На Сумщині зафіксували 283 вибухи

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом дня росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 283 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (23 вибухи), мінометів (8 вибухів). Також були обстріли FPV-дроном (2 вибухи) та з ворожого БпЛА скинуто 2 снаряди типу ВОГ.
- Великописарівська громада: здійснено артобстріли (31 вибух), мінометні обстріли (15 вибухів).
- Миколаївська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (24 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (14 вибухів), артилерії (5 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та обстріл з FPV-дрону (1 вибух).
- Білопільська громада: 38 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометні обстріли (26 вибухів), з ворожого БпЛА здійснено скид боєприпас типу «ВОГ».
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення житель громади.
- Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (8 вибухів), обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та міномету (1 вибух).
- Миропільська громада: здійснено артобстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи) та атаки ворожих FPV дрони (2 вибухи).
- Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи).
- Юнаківська громада: з території РФ здійснено скид ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 2 вибухи з міномету.
- Шосткинська громада: з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 квітня 2024 року у Сумах пролунала низка вибухів.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили по Одещині, в результаті чого постраждала 3-річна дитина.
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