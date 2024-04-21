В Сумской области зафиксировали 283 взрыва

В течение дня россияне совершили 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 283 взрыва. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Шосткинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (23 взрыва), минометов (8 взрывов). Также были обстрелы FPV-дроном (2 взрыва) и с вражеского БпЛА сброшены 2 снаряда типа ВОГ.

Великописаревское общество: совершены артобстрелы (31 взрыв), минометные обстрелы (15 взрывов).

Николаевская община: россияне ударили из РСЗО (24 взрыва).

Эсманьская община: зафиксированы обстрелы из минометов (14 взрывов), артиллерии (5 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и обстрел из FPV-дрона (1 взрыв).

Белопольское общество: 38 мин сбросили россияне на территорию общества. Также был артобстрел (6 взрывов).

Середино-Будская община: произведен артиллерийский обстрел (2 взрыва), минометные обстрелы (26 взрывов), с вражеского БпЛА осуществлен сброс боеприпаса типа «ВОГ».

Хотинская община: враг избивал из артиллерии (14 взрывов). В результате обстрела получил ранение житель общины.

Шалыгинская община: были артиллерийские обстрелы (8 взрывов), обстрелы из РСЗО (8 взрывов) и миномета (1 взрыв).

Миропольское общество: осуществлен артобстрел (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва) и атаки вражеских FPV дроны (2 взрыва).

Новослободская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артобстрел (3 взрыва).

Юношеское общество: с территории РФ осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).

Зноб-Новгородская община: зафиксировано 2 взрыва из миномета.

Шосткинская община: с территории РФ произведен обстрел из РСЗО (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля 2024 года в Сумах раздался ряд взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили по Одесщине, в результате чего пострадал 3-летний ребенок.

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