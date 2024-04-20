В Украине произошло землетрясение: где был эпицентр

В ночь на субботу, 20 апреля, вблизи Коломыи Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,4.

Об этом сообщили специалисты Главного центра специального контроля.

Источник землетрясения находился в районе Коломыи на глубине 5 километров. Специалисты зафиксировали землетрясение в 2:26. Координаты источника: 48,43 северной широты и 25,12 восточной долготы.

"Классификацией землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", — подчеркнули в центре.

Вблизи Коломыи зафиксировали землетрясение. Фото: ГЦСК.

Напомним, последний раз землетрясение произошло в этом районе 4 марта 2024 года магнитудой 1,7. Источник подземных толчков находился в районе города Надвирна на Прикарпатье.

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