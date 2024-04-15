Россия может захватить Часов Яр быстрее Бахмута и Авдеевки — ISW

Дефицит в ВСУ артиллерии и средств ПВО позволит захватчикам быстрее продвигаться во время операции по захвату города.

Вооруженные силы Российской Федерации хотят захватить Часов Яр у Бахмута Донецкой области до 9 мая.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее командование войск РФ поставило целью захват Часового Яра до 9 мая. Аналитики отметили, что это может указывать на то, что в РФ считают, что оккупанты смогут оккупировать город быстрее Бахмута или Авдеевки Донецкой области.

"Российское военное командование, вероятно, считает, что продолжающаяся критическая нехватка боеприпасов в Украине позволит российским силам захватить Часов Яр за несколько недель, несмотря на оценку ISW, что российские силы достигли лишь восточной части микрорайона Канала в крайнем восточном Часового Яру", — говорится в сообщении.

В ISW подчеркнули, что российское командование "регулярно ставит нереалистичные цели" для продвижения своих солдат.

"Российские войска, возможно, смогут продвинуться быстрее, чем в предыдущих усилиях, учитывая уровень текущей нехватки украинской артиллерии и противовоздушной обороны", — отметили аналитики.

Напомним:

14 апреля ВС РФ якобы продвинулись к востоку от Часового Яра и продолжили наступление в этом районе. Согласно геолокационным кадрам от 14 апреля, оккупанты продвинулись к северо-востоку от микрорайона Канал и вдоль буревшего к юго-востоку от города.

Главной причиной активизации российской авиации, сбрасывающей авиабомбы на позиции сил ВСУ, стал дефицит систем противовоздушной обороны. Это может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.

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