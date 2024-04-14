После атаки на Израиль глава МИД Ирана позвонил в Москву

В воскресенье, 14 апреля, после массированного ракетного и дронового удара по Израилю, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Об этом сообщают российские государственные информагентства со ссылкой на МИД РФ.

В сообщении говорится, что главы внешнеполитических ведомств России и Ирана в ходе разговора отметили, что эскалация ситуации и "провокационные действия" могут усилить напряженность на Ближнем Востоке.

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"Предотвращение подобных сценариев и устранение их первоочередных причин должно быть первоочередной задачей Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении Москвы.

В заявлении уточнили, что телефонный разговор с Сергеем Лавровым был инициативой именно министра иностранных дел Ирана.

"Министр иностранных дел Ирана проинформировал своего российского коллегу о мерах, предпринятых Тегераном в ответ на авиаатаку Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибли некоторые иранские официальные лица", — подчеркнули в Кремле.

Как сообщалось ранее, во время удара 1 апреля по дипломатическому представительству Ирана в Сирии погиб бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди — старший командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран сразу пообещал отомстить Израилю, но Израиль не подтвердил причастность к этой атаке.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль, выпустив несколько сотен беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Проиранские группировки в Ираке, хуситы в Йемене и Хезболла в Ливане дополнили атаку Ирана своими собственными воздушными нападениями на Израиль.

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