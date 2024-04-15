Три знака Зодиака, которым придется вернуться к нерешенным проблемам

День революционных перемен, которые касаются всех сфер жизни и деятельности. Однако в большинстве случаев приступить к ним можно, только «закрыв» те дела и проблемы, которые были начаты раньше, но по какой-то причине не закончены – иначе пойти вперед не удастся.

Сегодня, 15 апреля, все знаки Зодиака не смогут двигаться вперед, не решив старые проблемы, но трем из них обязательно придется к ним вернуться.

Овен

Овны очень быстро теряют интерес к старым – не завершенным – проектам, когда на горизонте появляются новые, которые кажутся им более интересными. Сегодня они тоже не уступят своим привычкам, но не смогут сделать и шугу вперед, пока не «закроют» все свои «гештальты».

Телец

Тельцам, находящийся в состоянии разрыва с некогда близким им человеком, не стоит затягивать этот процесс. Пока они не освободят место в своей жизни, рядом с ними никто не появится, а это значит, что они вынуждены будут проводить дни – и даже годы – в одиночестве.

Близнецы

Близнецам звезды настоятельно советуют помириться с близким другом, с которым они уже довольно долгое время находятся в ссоре. Конечно, к профессиональным делам это вряд ли будет иметь отношение, а вот для хорошего настроения общения с ним точно не хватает.

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