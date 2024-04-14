Після атаки на Ізраїль голова МЗС Ірану зателефонував у Москву

У неділю, 14 квітня, після масованого ракетного та дронового удару по Ізраїлю, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян зателефонував до свого російського колеги Сергія Лаврова.

Про це повідомляють російські державні інформагентства з посиланням на МЗС РФ.

У повідомленні йдеться, що очільники зовнішньополітичних відомств Росії та Ірану під час розмови відзначили, що ескалація ситуації і "провокаційні дії" можуть посилити напруженість на Близькому Сході.

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“Запобігання подібним сценаріям і усунення їх першочергових причин має бути першочерговим завданням Ради Безпеки ООН”, – йдеться в заяві Москви.

У заяві уточнили, що телефонну розмову з Сергієм Лавровим ініціював саме міністр закордонних справ Ірану.

"Міністр закордонних справ Ірану поінформував свого російського колегу про заходи, вжиті Тегераном у відповідь на авіаатаку Ізраїлю по консульському відділу посольства Ірану в Дамаску 1 квітня, в результаті якої загинули деякі іранські офіційні особи", - наголосили в Кремлі.

Як повідомлялося раніше, під час удару 1 квітня по дипломатичному представництву Ірану в Сирії загинув бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді — старший командир Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Іран одразу пообіцяв помститися Ізраїлю, водночас Ізраїль не підтвердив причетність до цієї атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль, випустивши кілька сотень безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Проіранські угруповання в Іраку, хусити в Ємені та “Хезболла” в Лівані доповнили атаку Ірану своїми власними повітряними нападами на Ізраїль.

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