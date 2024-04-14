Іранські військові захопили в полон російського моряка

На вантажному судні Aries, яке 13 квітня захопили бійці іранського Корпусу вартових ісламської революції в Ормузькій протоці, перебував громадянин Росії. Росіянин був одним із членів міжнародного екіпажу контейнеровоза, який під прапором Португалії прямував із ОАЕ до Індії.

Про це повідомило посольство Росії у Тегерані.

Російські дипломати запевняють, що підтримують контакт із родичами моряка та владою Ірану "з метою надання необхідного консульського сприяння". Де іранські військові утримують екіпаж судна, у повідомленні не йдеться.

Російські Telegram-канали повідомляють, що команду з 25 осіб взяли в полон, серед них — 17 індійців, чотири філіппінці, два пакистанці, громадянин Естонії та росіянин.

За даними телеграм-каналу Shot, захоплений громадянин Росії - старший механік Тимофій Колчанов, родом із Приморського краю. Це був його четвертий контракт на судні.

Згодом дружина моряка розповіла "РЕН ТВ", що він зміг зателефонувати сім'ї та запевнив, що з ним все гаразд. Дзвінок тривав вісім секунд. За словами дружини Колчанова, її запевнили, що всі члени екіпажу живі та перебувають у безпеці, проте зв'язатися з ними поки що неможливо.

Захоплене судно пов’язане із компанією Zodiac Group, яка належить ізраїльському мільярдеру Ейєля Офера. Бійці КВІР захопили його в територіальних водах Ірану, здійснивши десант із вертольота.

Ізраїль звинуватив Іран у піратстві та закликав визнати КВІР терористичною організацією.

Нагадаємо, напад на судно відбувся під час загострення між Іраном та Ізраїлем, яке може вилитися в масштабний збройний конфлікт на Близькому Сході.

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