Атака по Ізраїлю: Іран зробив заяву та пригрозив США 

Ввечері в суботу, 13 квітня, Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Згідно з заявою Тегерану, напад є відповіддю на удар ізраїльських сил по консульству Ірану в столиці Сирії Дамаску 1 квітня.

Про це пише росЗМІ.

Очільник Генштабу ЗС Ірану заявив, що операцію "Правдиву обіцянку" щодо Ізраїлю виконано, Іран не планує продовжувати її. Він також зазначив, що метою операції були інформцентр на кордоні Ізраїлю та Сирії та ізраїльська авіабаза "Неватим".

Крім того, Іран через посольство Швейцарії повідомив США, що їхні бази та особовий склад на Близькому Сході "не будуть у безпеці" у разі, якщо Вашингтон співпрацюватиме з Тель-Авівом у злочинах.

Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити. Жодна з крилатих ракет не змогла проникнути до території країни, проте балістика все ж вдарила кілька разів по ізраїльських об'єктах.

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