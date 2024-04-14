Атака по Израилю: Иран сделал заявление и пригрозил США

Вечером в субботу, 13 апреля, Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля. Согласно заявлению Тегерана, нападение является ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

Об этом пишет РосСМИ.

Глава Генштаба ВС Ирана заявил, что операция "Правдивое обещание" по Израилю выполнена, Иран не планирует продолжать ее. Он также отметил, что целью были информцентр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза "Неватим".

Кроме того, Иран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности", если Вашингтон будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, однако 99% воздушных объектов противника удалось перехватить. Ни одна из крылатых ракет не смогла проникнуть в территорию страны, однако баллистика все же ударила несколько раз по израильским объектам.

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