Массированная атака Ирана на Израиль: в Пентагоне сделали заявление

США задействовали свои силы на Ближнем Востоке по приказу президента Америки Джо Байдена, сообщили в Пентагоне.

В Пентагоне отреагировали на атаку Ирана на Израиля и подчеркнули, что они "не стремятся к конфликту с Ираном, но мы будем без колебаний действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать Израиль".

Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

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Сообщается, что США задействовали свои силы на Ближнем Востоке по приказу президента Америки Джо Байдена. Их силы "перехватили десятки ракет и БПЛА на пути в Израиль, запущенные из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена".

"Наши силы остаются готовы защищать войска США и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность. Мы осуждаем эти безрассудные и беспрецедентные атаки Ирана и его ставленников и призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его ставленников и снизить напряжение", — говорится в сообщении.

Глава Пентагона поблагодарил американских военных, которые находятся на службе на Ближнем Востоке.

" Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией и консультироваться с нашими союзниками и партнерами", — заверил чиновник США.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран выписал по Израилю ракеты и дроны. ТСН.ua собрал все, что известно о новом масштабном конфликте в мире.

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