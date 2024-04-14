Массированная атака Ирана на Израиль: в Пентагоне сделали заявление

США задействовали свои силы на Ближнем Востоке по приказу президента Америки Джо Байдена, сообщили в Пентагоне.
В Пентагоне отреагировали на атаку Ирана на Израиля и подчеркнули, что они "не стремятся к конфликту с Ираном, но мы будем без колебаний действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать Израиль".
Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
Сообщается, что США задействовали свои силы на Ближнем Востоке по приказу президента Америки Джо Байдена. Их силы "перехватили десятки ракет и БПЛА на пути в Израиль, запущенные из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена".
"Наши силы остаются готовы защищать войска США и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность. Мы осуждаем эти безрассудные и беспрецедентные атаки Ирана и его ставленников и призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его ставленников и снизить напряжение", — говорится в сообщении.
Глава Пентагона поблагодарил американских военных, которые находятся на службе на Ближнем Востоке.
"Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией и консультироваться с нашими союзниками и партнерами", — заверил чиновник США.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран выписал по Израилю ракеты и дроны. ТСН.ua собрал все, что известно о новом масштабном конфликте в мире.
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