Масована атака Ірану на Ізраїль: у Пентагоні зробили заяву

США задіяли свої сили на Близькому Сході за наказом президента Америки Джо Байдена, поінформували у Пентагоні.

У Пентагоні відреагували на атаку Ірану на Ізраїлю та підкреслили, що вони "не прагнуть конфлікту з Іраном, але ми без вагань діятимемо, щоб захистити наші сили та підтримати Ізраїль".

Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна, опублікованій на сайті оборонного відомства.

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Зазначається, що США задіяли свої сили на Близькому Сході за наказом президента Америки Джо Байдена. Їхні сили "перехопили десятки ракет і БПЛА на шляху до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену".

"Наші сили залишаються готовими захищати війська США та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю та зміцнювати регіональну стабільність. Ми засуджуємо ці безрозсудні та безпрецедентні атаки Ірану та його ставлеників і закликаємо Іран негайно припинити будь-які подальші атаки, у тому числі з боку його ставлеників, і знизити напругу", - йдеться у повідомленні.

Очільник Пентагону подякував американським військовим, які перебувають на служби на Близькому Сході.

" Я продовжуватиму уважно стежити за ситуацією та консультуватися з нашими союзниками та партнерами", - запевнив високопосадовець США.

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран випистув по Ізраїлю ракети та дрони. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про новий масштабний конфлікт у світі.

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