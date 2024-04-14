Масована атака Ірану на Ізраїль: у Пентагоні зробили заяву

США задіяли свої сили на Близькому Сході за наказом президента Америки Джо Байдена, поінформували у Пентагоні.
У Пентагоні відреагували на атаку Ірану на Ізраїлю та підкреслили, що вони "не прагнуть конфлікту з Іраном, але ми без вагань діятимемо, щоб захистити наші сили та підтримати Ізраїль".
Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна, опублікованій на сайті оборонного відомства.
Зазначається, що США задіяли свої сили на Близькому Сході за наказом президента Америки Джо Байдена. Їхні сили "перехопили десятки ракет і БПЛА на шляху до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену".
"Наші сили залишаються готовими захищати війська США та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю та зміцнювати регіональну стабільність. Ми засуджуємо ці безрозсудні та безпрецедентні атаки Ірану та його ставлеників і закликаємо Іран негайно припинити будь-які подальші атаки, у тому числі з боку його ставлеників, і знизити напругу", - йдеться у повідомленні.
Очільник Пентагону подякував американським військовим, які перебувають на служби на Близькому Сході.
"Я продовжуватиму уважно стежити за ситуацією та консультуватися з нашими союзниками та партнерами", - запевнив високопосадовець США.
Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран випистув по Ізраїлю ракети та дрони. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про новий масштабний конфлікт у світі.
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