В Україні стрімко здешевшав популярний овоч: яка ціна наразі

Наразі середня ціна на імпортні томати в Україні на 20% нижча, ніж у першій половині квітня 2023 року.

Цього тижня в Україні спостерігалося зниження цін на томати. Це сталося через зниження темпів збуту турецьких помідорів та збільшення пропозиції цього овоча на ринку.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 12 квітня тепличні томати виробництва Туреччини надходили у продаж по 70-80 грн/кг (1,79-2,04 дол/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами ключових гравців ринку, знижувати ціни в цьому сегменті доводиться з кількох причин.

"Так, збільшення пропозиції імпортної продукції провокує знижувальний тренд у сегменті тепличних томатів, тоді як темпи збуту істотно сповільнилися", – йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що наразі середня ціна на імпортні томати в Україні на 20% нижча, ніж у першій половині квітня 2023 року. Більшість операторів ринку прогнозують, що знижувальний ціновий тренд у даному сегменті переважатиме на ринку і наступного тижня.

Раніше стало відомо, що в Україні почали дешевшати деякі продукти. Якщо порівнювати з лютим, то у березні поточного року середні ціни на товари в Україні знизилися на 0,2%.

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