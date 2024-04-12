Ціни б'ють рекорди: скільки коштує малина в Україні

В Україні спостерігається зростання попиту на свіжу малину. Споживачів ягоди не відлякує її висока оптова ціна.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Аналітики зазначили, що наразі оптова ціна на малину становить до 30 євро за кг або 1200 і більше грн/кг. Оптовики пояснили, що минулого року попит на цю ягоду був дещо нижчим.

Наразі свіжа малина на ринок України постачається переважно з Марокко, де триває збирання цієї ягоди.

"Згодом Марокко на ринку змінить Іспанія, звідки Україна також зазвичай імпортує свіжу малину в травні-червні, аж до початку збирання ранніх сортів врожаю малини власного виробництва", – йдеться у повідомленні.

Аналітики прогнозують, що 2024 року зростання оптових цін на малину в Україні у зв’язку зі зростанням цін на світовому ринку замороженої малини.

"Це відіб’ється і на цінах свіжої малини, яка, найімовірніше, буде продаватися дорожче, ніж роком раніше", – додали вони.

Раніше стало відомо, що в Україні почали дешевшати деякі продукти. Якщо порівнювати з лютим, то у березні поточного року середні ціни на товари в Україні знизилися на 0,2%.

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