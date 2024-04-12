Цены бьют рекорды: сколько стоит малина в Украине

В Украине наблюдается рост спроса на свежую малину. Потребителей ягоды не отпугивает ее высокая оптовая цена.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Аналитики отметили, что в настоящее время оптовая цена на малину составляет до 30 евро за кг или 1200 и больше грн/кг. Оптовики объяснили, что в прошлом году спрос на эту ягоду был несколько ниже.

В настоящее время свежая малина на рынок Украины поставляется преимущественно из Марокко, где идет сбор этой ягоды.

"Впоследствии Марокко на рынке сменит Испания, откуда Украина также обычно импортирует свежую малину в мае-июне, вплоть до начала уборки ранних сортов урожая малины собственного производства", – говорится в сообщении.

Аналитики прогнозируют, что в 2024 году рост оптовых цен на малину в Украине в связи с ростом цен на мировом рынке замороженной малины.

"Это отразится и на ценах свежей малины, которая, скорее всего, будет продаваться дороже, чем годом ранее", – добавили они.

Ранее стало известно, что в Украине начали дешеветь некоторые продукты. Если сравнивать с февралем, то в марте этого года средние цены на товары в Украине снизились на 0,2%.

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