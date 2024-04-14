В Украине стремительно подешевел популярный овощ: какая цена сейчас

В настоящее время средняя цена на импортные томаты в Украине на 20% ниже, чем в первой половине апреля 2023 года.

На этой неделе в Украине наблюдалось снижение цен на томаты. Это произошло из-за снижения темпов сбыта турецких помидоров и увеличения предложения этого овоща на рынке.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, на 12 апреля тепличные томаты производства Турции поступали в продажу по 70-80 грн/кг (1,79-2,04 долл/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.

По словам ключевых игроков рынка, снижать цены в этом сегменте приходится по нескольким причинам.

"Да, увеличение предложения импортной продукции провоцирует понижающий тренд в сегменте тепличных томатов, в то время как темпы сбыта существенно замедлились", – говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что средняя цена на импортные томаты в Украине на 20% ниже, чем в первой половине апреля 2023 года. Большинство операторов рынка прогнозируют, что понижательный ценовой тренд в данном сегменте будет преобладать на рынке и на следующей неделе.

Ранее стало известно, что в Украине начали дешеветь некоторые продукты. Если сравнивать с февралем, то в марте этого года средние цены на товары в Украине снизились на 0,2%.

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