"Барселона" одержала скромную победу и оторвались от "Жироны" в таблице Ла Лиги (видео)

Гол Жоау Фелиша принес "сине-гранатовым" три очка в игре с "Кадисом".

"Барселона" на выезде обыграла "Кадис" в матче 31-го тура испанской Ла Лиги – 0:1 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Хави забили на 37-й минуте. Автором результативного удара стал португальский нападающий Жоау Фелиш.

Обзор матча "Кадис" – "Барселона"

После этой победы "Барселона" (70 очков) занимает второе место в турнирной таблице "Примеры". "Блаугранас" на 8 баллов отстают от лидера чемпионата – мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина, и на 5 пунктов опережают "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

В свою очередь, "Кадис" (25 очков) находится в зоне вылета, на 18-й позиции. Расстояние от спасительной 17-й ступеньки составляет три зачетных балла.

В следующем туре "Барселона" 21 апреля на выезде сойдется с "Реалом" в Эль Классико. Днем ранее "Кадис" в гостях сыграет с "Жироной".

Отметим, что во вторник, 16 апреля, "сине-гранатовые" примут ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре каталонская команда на выезде одолела парижан (3:2).

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