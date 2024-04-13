"Динамо" в меньшинстве обыграло "Александрию" в матче с двумя воздушными тревогами (видео)

Удаление Назара Волошина не помешало "бело-синим" одержать выездную победу.
"Динамо" в гостях одолело "Александрию" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече команда Александра Шовковского забила во втором тайме. На 64-й минуте Владимир Бражко обыгрался с Николаем Шаперенко и со входа в штрафную мощно пробил под перекладину.
Отметим, что весь второй тайм киевляне играли в меньшинстве. На 45-й минуте с поля был удален Назар Волошин, который получил две желтые карточки в течение двух минут.
Добавим, что матч дважды приостанавливали из-за сигнала воздушной тревоги.
Обзор матча "Александрия" – "Динамо"
Будет добавлен в скором времени.
После этого матча "Динамо" (48 очков) вышло на второе место в УПЛ. Подопечные Шовковского на один балл отстают от лидера "Шахтера", который имеет игру в запасе. "Александрия" (24 пункта) идет на 11-й позиции.
В следующих поединках чемпионата Украины динамовцы 17 апреля встретятся с "Минаем", а команда Руслана Ротаня в тот же день будет принимать "Оболонь".
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