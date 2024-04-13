"Динамо" в меньшинстве обыграло "Александрию" в матче с двумя воздушными тревогами (видео)

"Динамо" в гостях одолело "Александрию" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече команда Александра Шовковского забила во втором тайме. На 64-й минуте Владимир Бражко обыгрался с Николаем Шаперенко и со входа в штрафную мощно пробил под перекладину.

Отметим, что весь второй тайм киевляне играли в меньшинстве. На 45-й минуте с поля был удален Назар Волошин, который получил две желтые карточки в течение двух минут.

Добавим, что матч дважды приостанавливали из-за сигнала воздушной тревоги.

Обзор матча "Александрия" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Динамо" (48 очков) вышло на второе место в УПЛ. Подопечные Шовковского на один балл отстают от лидера "Шахтера", который имеет игру в запасе. "Александрия" (24 пункта) идет на 11-й позиции.

В следующих поединках чемпионата Украины динамовцы 17 апреля встретятся с "Минаем", а команда Руслана Ротаня в тот же день будет принимать "Оболонь".

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

Ранний гол Довбика не помог: "Жирона" проиграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании (видео)

Украинский футболист вошел в топ-100 номинантов на премию Golden Boy-2024

"Оболонь" сыграла вничью с "Минаем" в напряженном матче УПЛ с двумя удалениями (видео)