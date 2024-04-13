"Реал" с Луниным победил "Мальорку" и укрепил свое лидерство в чемпионате Испании (видео)

"Сливочные" набрали очередные три очка в Примере перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в гостях одержал победу над "Мальоркой" в матче 31-го тура испанской Ла Лиги – 0:1 .

Единственный гол в этой встрече команда Карло Анчелотти забила в начале второго тайма. На 48-й минуте Орельен Чуамени после отскока забил красивым дальним выстрелом в "девятку".

Лунин вышел в стартовом составе "Королевского клуба" и отыграл полный поединок.

Обзор матча "Мальорка" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Реал" (78 очков) продолжает лидировать в Ла Лиге. "Сливочные" на 11 баллов опережают "Барселону", которая сыграла на один матч меньше. "Мальорка" (31 пункт) находится на 15-й позиции.

В следующем туре испанского чемпионата "Реал" 21 апреля в Эль Классико примет "Барселону". Днем позже "Мальорка" на выезде встретится с "Севильей".

Отметим, что в среду, 17 апреля, мадридский клуб на выезде сыграет с "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В результативном первом поединке команды команды не определили победителя (3:3).

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