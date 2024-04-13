"Манчестер Сити" разбил "Лутон" и поднялся на первое место в АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы как минимум временно обошла "Арсенал" с "Ливерпулем".

"Манчестер Сити" дома одержал разгромную победу над "Лутоном" в матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 5:1 .

"Горожане" вышли вперед в дебюте встречи – на второй минуте автоголом отличился защитник гостей Даики Хасиока.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы были на голову сильнее соперника. На 64-й минуте забил Матео Ковачич, а на 76-й минуте пенальти реализовал Эрлинг Холанд.

Дебютант элитного дивизиона ответил на 81-й минуте голом Росса Баркли.

Однако последнее слово в этой игре было за действующими чемпионами Англии – на 87-й минуте точный удар нанес Жереми Доку, а на 90+3-й минуте Йошко Гвардиол отправил пятый мяч в ворота "Лутона".

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Лутон"

После этой победы "Манчестер Сити" (73 очка) вышел на первое место в АПЛ. Команда Гвардиолы обошла в турнирной таблице "Арсенал" и "Ливерпуль", которые набрали по 71 баллу, но имеют матч в запасе.

В следующем матче английского чемпионата "Манчестер Сити" 25 апреля на выезде сыграет с "Брайтоном", а "Лутон" 20 апреля примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

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