"Манчестер Сіті" розтрощив "Лутон" і піднявся на перше місце в АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли як мінімум тимчасово обійшла "Арсенал" з "Ліверпулем".

"Манчестер Сіті" вдома здобув розгромну перемогу над "Лутоном" у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 5:1 .

"Городяни" вийшли вперед у дебюті зустрічі – на другій хвилині автоголом відзначився захисник гостей Даїкі Хасіока.

Після перерви підопічні Хосепа Гвардіоли були на голову сильніші за суперника. На 64-й хвилині забив Матео Ковачич, а на 76-й хвилині пенальті реалізував Ерлінг Голанд.

Дебютант елітного дивізіону відповів на 81-й хвилині голом Росса Барклі.

Проте останнє слово в цій грі було за чинними чемпіонами Англії – на 87-й хвилині точного удару завдав Жеремі Доку, а на 90+3-й хвилині Йошко Гвардіол відправив п'ятий м'яч у ворота "Лутона".

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Лутон"

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (73 очки) вийшов на перше місце в АПЛ. Команда Гвардіоли обійшла у турнірній таблиці "Арсенал" і "Ліверпуль", які набрали по 71 балу, але мають матч у запасі.

У наступному матчі англійського чемпіонату "Манчестер Сіті" 25 квітня на виїзді зіграє з "Брайтоном", а "Лутон" 20 квітня прийме "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

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